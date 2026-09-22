Dorgeles Nene ayrılmak istiyor

Fenerbahçe
'de Dorgeles Nene
, forma şansı bekliyor. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon henüz hiçbir karşılaşmaya ilk 11'de başlayamazken, Eyüpspor karşısında alınan 8-0'lık tarihi galibiyette dahi süre bulamadı. Teknik direktör İsmail Kartal
'ın tercihleri arasında geri planda kalan Nene'nin bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi. Yönetimle görüşen sağ kanadın, artık düzenli olarak forma giymek istediğini ve kendisini gösterebilmek için şans beklediğini ilettiği belirtildi. Nene'nin beklentisi karşılanmaz ve mevcut tablo değişmezse, genç kanat oyuncusunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı gündemine alacağı ifade edildi.