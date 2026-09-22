Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dorgeles Nene ayrılmak istiyor
Giriş Tarihi: 22.09.2026

Dorgeles Nene ayrılmak istiyor

23 yaşındaki Malili oyuncu, forma yüzü göremezse devre arasında veda etmeyi düşünüyor

Dorgeles Nene ayrılmak istiyor
  • ABONE OL
Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, forma şansı bekliyor. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon henüz hiçbir karşılaşmaya ilk 11'de başlayamazken, Eyüpspor karşısında alınan 8-0'lık tarihi galibiyette dahi süre bulamadı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihleri arasında geri planda kalan Nene'nin bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi. Yönetimle görüşen sağ kanadın, artık düzenli olarak forma giymek istediğini ve kendisini gösterebilmek için şans beklediğini ilettiği belirtildi. Nene'nin beklentisi karşılanmaz ve mevcut tablo değişmezse, genç kanat oyuncusunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı gündemine alacağı ifade edildi.
#FENERBAHÇE #DORGELES NENE #İSMAİL KARTAL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dorgeles Nene ayrılmak istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA