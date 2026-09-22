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Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:21

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene için ayrılık iddiası!

Fenerbahçe’de yeteri kadar süre bulamayan Dorgeles Nene’nin ocak ayında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için ayrılık iddiası!
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Fenerbahçe'de Dorgeles Nene'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Bu sezon kulübeye hap solan başarılı futbolcunun ayrılık kararı aldığı kaydedildi.

Yıldız futbolcu, ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini menajerine iletti. Fenerbahçe'de yeterli forma şansı bulamadığı belirtilen Nene'nin, ara transfer döneminde takım dan ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Bu sezon 5 karşılaşmada forma giyen Malili kanat oyuncusu, sadece 101 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist üretemedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #DORGELES NENE

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Fenerbahçe'de Dorgeles Nene için ayrılık iddiası!
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