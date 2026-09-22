Eyüpspor'u Süper Lig'de 8-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertli takımın deneyimli golcüsü Vedat Muriqi, Eyüpspor ağlarına tam 4 gol göndererek karşılaşmaya damga vurdu. G.Antep FK maçında kaybedilen puanların ardından milli araya galibiyetle girmek isteyen sarı-lacivertliler, Kosovalı futbolcusu ile perdeyi açıp tarihi skora giderken maçın ardından da taraftarın en büyük desteği Vedat Muriqi'e oldu. Karşılaşmadan sonra tebrikleri kabul eden yıldız futbolcunun, yakın çevresine ve takım arkadaşlarına, "Hayatımın en mutlu günü. Çok sevinçliyim. Bundan sonra da şampiyonluk için gollerime devam edeceğim" dediği öğrenildi. Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 6'ya yükselten Vedat Muriqi, kendisine güvenen yönetimin de yüzünü güldürdü. Deneyimli golcü, Eyüpspor karşısındaki 4 gollük performansıyla hem takımına önemli bir katkı sağladı hem de form grafiğini yukarı taşıdı.

MERT 2 AY YOK!

Dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan ayrı kalan Mert Müldür dün sol dizinden menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. Operasyonun Avusturya'da yapıldığı açıklandı. 27 yaşındaki oyuncunun sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor.

8 MADDEDE 8-0'IN SONUÇLARI

1- Farklı galibiyet, takımın moralini ve motivasyonunu yükseltti.

2- 8-0'lık galibiyet, milli arada takıma toparlanmak için önemli bir fırsat sundu.

3- Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada gelen zaferle zirve yarışında dengeler yeniden şekillendi.

4- İsmail Kartal milli araya daha rahat bir ortamda girdi.

5- Kadıköy'de taraftarının desteğini güçlü şekilde arkasına alan Fenerbahçe, zor günlerin ardından camiasıyla yeniden bütünleşti.

6- Sarı lacivertliler +10 averajla ligin en iyi averajına sahip takımı konumuna geldi.

7- Kerem ve İrfan Can Kahveci moral depoladı.

8- Alınan kötü sonuçların ardından gündeme gelen "İsmail Kartal istifa edecek" veya "yönetim, Kartal'ın görevine son verecek" şeklindeki iddialar da 8-0'lık galibiyet sonrası şimdilik rafa kalktı.