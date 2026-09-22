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Giriş Tarihi: 22.09.2026 13:57

İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçın ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Manisa'da hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi.

AA
İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi!
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Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası takım otobüsünde rahatsızlanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Elvin Mendy'nin tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Mendy, ailesi ve kulüp yetkilileriyle birlikte hastaneden ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

NE OLMUŞTU?

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un futbolcusu Elvin Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy, tedavi altına alınmıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MANİSA FK #İSTANBULSPOR

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İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi!
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