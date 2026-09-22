Liverpool’da isyan çıktı

Salah'ın Trabzonspor'daki performansı, eski takımı Liverpool'u pişman etti. İngiliz ekibinin taraftarları, sosyal medya hesaplarında Mısırlı yıldızın ayrılığına tepki gösterdi. Yaptıkları yorumlarda "Koşamadığını söylediler. Para kazanmaya geldiğini söylediler. Muhammed Salah 7 gole ulaştı", "Bize Salah'ın hızını kaybettiği konusunda yalan söylediler. Bu sezon Liverpool'un sağ kanat oyuncusu olmalıydı", "Arne Slot'un, Liverpool yönetimini Salah'ın işinin bittiğine ikna ettiğine inanamıyorum. Çok şey sunabileceğini Trabzon'da kanıtladı" ifadelerini kullandılar. İngiltere'de yorumculuk yapan eski ünlü futbolcu Thierry Henry ise Liverpool'un, Salah'ı göndererek büyük bir hata yaptığını vurguladı.

SON 9 YILIN EN İYİSİ

Galatasaray'ı 4-0'lık farklı skorla mağlup eden Trabzonspor'da hat-trick yaparak 7. golüne ulaşan Muhammed Salah, bordo-mavili ekipte son 9 sezondaki ilk 6 haftada en fazla ağları bulan oyuncu oldu. Geldiği günden beri fırtınalar estiren Mısır Kralı, 2017-18 sezonunda 6 haftada 7 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra aynı başarıyı gösterdi. Takımın gollerinin yüzde 54'ünü kaydeden Salah, bu dönemde Alexander Sörloth, Andreas Cornelius, Anthony Nwakaeme ve Paul Onuachu gibi isimleri geride bıraktı. Kanatta oynamasına rağmen 5 haftada 4 gol atan 34 yaşındaki yıldız, ilk büyük maçında 3 kez ağları sarsıp Galatasaray'ı yerle bir etti. Salah, krallık yarışında ise zirveyi, Amed Sportif Faaliyetler'in Nijeryalı forveti Gift Orban (7) ile paylaştı.