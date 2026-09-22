G.Saray'ın 4-0'lık Trabzon hezimeti sonrası Başkan Dursun Özbek'ten hocasına destek geldi. Özbek, teknik direktör Okan Buruk'u arayarak "Konsantrasyonunu bozma. Milli arada her şey düzelir. Çocuklara da bunu söyle" derken dün de kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada bu güvenini kamuoyuna ifade etti: "Okan hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor karşılaşmasının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade etim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır. Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz."

'HEDEFLERİMİZDEN SAPMADIK'

"Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz, Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir."