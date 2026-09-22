Osimhen dönüyor

Galatasaray
'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan takımın belkemiği Victor Osimhen
'den taraftarı ve teknik ekibi sevindirici haber geldi. Ligin 4. haftasındaki Başakşehir maçında kasığından sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldızın yapılan kontroller sonucu tedavi ve rehabilitasyon süreci olumlu ilerliyor. Takımla çalışmalara başlayacak olan Osimhen'in milli aranın ardından Kasımpaşa maçında sahalara dönmesi bekleniyor.
27 yaşındaki santrfor bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkarken 6 gol ve 2 asist kaydetti. Bu arada sakatlığından dolayı Macaristan Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Roland Sallai'nin tedavisi İstanbul'da sürüyor.
29 yaşındaki futbolcu da Paşa'ya karşı forma giyecek.