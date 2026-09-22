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Giriş Tarihi: 22.09.2026

Osimhen dönüyor

Osimhen dönüyor
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan takımın belkemiği Victor Osimhen'den taraftarı ve teknik ekibi sevindirici haber geldi. Ligin 4. haftasındaki Başakşehir maçında kasığından sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldızın yapılan kontroller sonucu tedavi ve rehabilitasyon süreci olumlu ilerliyor. Takımla çalışmalara başlayacak olan Osimhen'in milli aranın ardından Kasımpaşa maçında sahalara dönmesi bekleniyor. 27 yaşındaki santrfor bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkarken 6 gol ve 2 asist kaydetti. Bu arada sakatlığından dolayı Macaristan Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Roland Sallai'nin tedavisi İstanbul'da sürüyor. 29 yaşındaki futbolcu da Paşa'ya karşı forma giyecek.
#GALATASARAY #VİCTOR OSİMHEN

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Osimhen dönüyor
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