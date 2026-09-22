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Giriş Tarihi: 22.09.2026 12:11

Samsunspor’da 7 futbolcu özel programda, 5 oyuncu milli takımda!

Samsunspor'da teknik ve sağlık ekibinin planlaması doğrultusunda 7 futbolcunun cuma gününe kadar özel program dahilinde çalışmalarını sürdüreceği açıklandı. Kırmızı-beyazlı takımın 5 oyuncusu ise milli takım kamplarında çalışmalarına devam ediyor.

DHA
Samsunspor’da 7 futbolcu özel programda, 5 oyuncu milli takımda!
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Samsunspor'da Fatih Kaya, Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger, Elayis Tavşan, Tanguy Coulibaly ile Mohamed Bayo, teknik ve sağlık ekibinin hazırladığı özel program kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Okan Kocuk, Yiğit Efe Üstün, Igor Drapinski, Logi Tomasson ve Strahinja Erakovic ise milli takım kadrolarında yer aldıkları için çalışmalarına milli takım kamplarında devam ediyor.

Diğer futbolcuların da kendileri için hazırlanan bireysel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Samsunspor'da milli takımlarda bulunan 5 futbolcu dışında tüm oyuncuların 29 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek takım antrenmanında yer alması planlanıyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#AFONSO SOUSA #TANGUY COULİBALY #LOGİ TOMASSON #OKAN KOCUK #SAMSUNSPOR

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Samsunspor’da 7 futbolcu özel programda, 5 oyuncu milli takımda!
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