Tek teselli Miretti

Beşiktaş
, Amed deplasmanında mağlubiyet yaşayıp liderlik fırsatını kaçırdı. Siyah-beyazlılarda takımın büyük bölümünün performansı düşük kalırken teselli ise Fabio Miretti
oldu. İtalyan oyuncu, orta sahadan verdiği müthiş pasla ilk golün hazırlayıcısı olurken sergilediği performans beğeni topladı. 23 yaşındaki orta sahanın antrenmanlarda da ritmini artırdığı ve teknik ekibin dikkatini çektiği aktarıldı. Genç futbolcunun milli ara dönüşünde sürelerinin artacağı ve zaman zaman ilk 11'de de görev bulacağı belirtildi.