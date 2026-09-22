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Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:26

Vedat Muriqi: Şampiyonluk için gollerime devam edeceğim

Süper Lig'de 8-0 biten farklı Eyüpspor galibiyetinin mimarlarından olan Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi, soyunma odasında “Çok sevinçliyim. şampiyonluk için gollerime devam edeceğim." diyerek coşkusunu gösterdi.

Samet YÜKSEL
Vedat Muriqi: Şampiyonluk için gollerime devam edeceğim
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Eyüpspor'u Süper Lig'de 8-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertli takımın deneyimli golcüsü Vedat Muriqi, Eyüpspor ağlarına tam 4 gol göndererek karşılaşmaya damga vurdu.

G.Antep FK maçında kaybedilen puanların ardından milli araya galibiyetle girmek isteyen sarı-lacivertliler, Kosovalı fut bolcusu ile perdeyi açıp tarihi skora giderken maçın ardından da taraftarın en büyük desteği Vedat Muriqi'e oldu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GOLLERİME DEVAM EDECEĞİM"

Karşılaşmadan sonra tebrikleri kabul eden yıldız futbolcunun, yakın çevresine ve takım arkadaşlarına, "Hayatımın en mutlu günü. Çok sevinçliyim. Bundan sonra da şampiyonluk için gollerime devam edeceğim" dediği öğrenildi.

PERFORMANSI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 6'ya yükselten Vedat Muriqi, kendisine güvenen yönetimin de yüzünü güldürdü. Deneyimli golcü, Eyüpspor karşısındaki 4 gollük performansıyla hem takımına önemli bir katkı sağladı hem de form grafiğini yukarı taşıdı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#VEDAT MURİQİ #EYÜPSPOR #SÜPER LİG #FENERBAHÇE

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Vedat Muriqi: Şampiyonluk için gollerime devam edeceğim
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