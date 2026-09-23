4 milyarlık bütçe ağları bulamadı

Ligde 6 hafta geride kalırken G.Saray'ın yeni transferleri bir türlü beklenen performansı veremedi. 5 oyuncuya 78.5 milyon Euro veren Cimbom, Rafael Leao'ya 38 milyon, Aleksey Batrakov'a 25 milyon ve Deniz Gül'e 10 milyon Euro bonservis ödedi. Aslan; Lesley Ugochukwu (3 milyon 500 bin Euro) ve Bitshiabu'yu (2 milyon Euro) kiraladı. Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı 5 oyuncu henüz skor katkısı gerçekleştiremedi. Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Galatasaray, toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

OSİMHEN OLMASA YANARDI

Bu arada G.Saray'ın ligdeki 13 golüne Osimhen 6, Sara 2, Abdülkerim, Yunus, Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek gol ise Gonçalo Inacio'nun kendi ağlarını bulması ile geldi.

SAVUNMA DAĞILDI

Aslan'ın savunma hattı da geçmiş günlerini arıyor. 10 gol yiyen sarı-kırmızılılar, 1966-67'de ilk 6 maçında 11 gol yediği dönemin ardından 60 sezonun en kötü savunma başlangıcını yaptı.

RAKİP HÜCUMCULAR COŞTU!

Beşiktaş'ın yeni isimlerinden Vlahovic 5, İlhan Fakılı 3, Leandro Trossard ve Ernest Poku ise birer gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi 7, Mason Greenwood 6 defa ağları buldu. Trabzonspor'da ise Salah 7 golüyle lige damga vururken Saviolo 2, Dju ise 1 gol katkısı verdi.