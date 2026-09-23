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Giriş Tarihi: 23.09.2026 22:02

A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

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AA
A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü!
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A Milli Futbol Takımı'nda Fransa maçı hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, son vuruş ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik oyunla tamamlandı.

ORKUN VE MUHAMMED KATILMADI

Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ve hafif sakatlığı süren Muhammed Şengezer antrenmana katılmadı. Kampa yeni dahil olan Mustafa Eskihellaç ise idmanda yer aldı.

HAZIRLIKLAR YARIN SÜRECEK

Milliler, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Fransa müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. İdmanın ilk 15 dakikası, basın mensuplarına açık olacak.

Ay-yıldızlılar, son antrenmanın ardından kara yoluyla Kocaeli'ye gidecek. Milli oyuncular, saat 21.00'de maçın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir oyuncu, saat 20.15'te Kocaeli Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #ORKUN KÖKÇÜ #MUHAMMED ŞENGEZER #MUSTAFA ESKİHELLAÇ #A MİLLİ TAKIM #FRANSA

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A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü!
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