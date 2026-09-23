Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barça’nın peşinde
Giriş Tarihi: 23.09.2026

Barça’nın peşinde

Kanarya, Bayern Münih, İnter ve PSG gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarını geride bırakırken, Barcelona ve Real Madrid’in ardında

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Barça’nın peşinde
  • ABONE OL
Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında 8-0'lık tarihi bir skor yaşarken gol hanesini de bir anda yukarı taşıdı... Sarı-lacivertliler, farklı galibiyetle Süper Lig'in ilk 6 haftasında 16 gole ulaştı ve rakipleri arasında en golcü takım oldu. Bu rakam, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki devlerle yapılan karşılaştırmada dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Listenin zirvesinde La Liga'da 7 maçta 31 gol atan Barcelona yer aldı. Katalan ekibi bu formuyla Avrupa'nın büyük liglerindeki en üretken takım konumunda. Real Madrid 18, Atletico Madrid ise 16 gol kaydetti. Böylece Fenerbahçe, 6 maç sonunda Atletico Madrid ile aynı gol sayısına ulaştı ve Real Madrid'in sadece 2 gol gerisinde kaldı. Almanya'da 4 haftada 14 gol atan Bayern Münih, Bundesliga'nın en skorer takımı. Fenerbahçe ise bir maç fazla oynadığı lig karşılaşmalarında Bayern'den 2 gol daha fazla üretti. İtalya'da Inter 5 haftada 15 golle dikkat çekerken, Türkiye'de bu rakamı 6 maç sonunda Amed Sportif Faliyetler buldu. Roma 14 golde kaldı. Fransa'da ise PSG 8, Lyon ve Strasbourg 10 gol attı.

#REAL MADRİD #FENERBAHÇE #BARCELONA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Barça’nın peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA