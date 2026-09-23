Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Christian Eriksen, Wolfsburg ile sözleşmesini feshetti!
Giriş Tarihi: 23.09.2026 19:39

Christian Eriksen, Wolfsburg ile sözleşmesini feshetti!

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, kariyerinde ikinci kez saha içinde yere yığılmasından yaklaşık dört ay sonra, Alman futbol kulübü Wolfsburg ile olan sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Christian Eriksen, Wolfsburg ile sözleşmesini feshetti!
  • ABONE OL

Danimarklı futbolcu Christian Eriksen, Wolfsburg ile sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Christian Eriksen'in Wolfsburg'daki dönemi sona erdi. Danimarka milli takımında rekor sayıda forma giyen Eriksen, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olan sözleşmesini, planlanandan önce karşılıklı olarak feshetme konusunda anlaştı." denildi.

"AİLEME YAKIN OLMAK ÖNEMLİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eriksen ise "Şu anda Danimarka'daki aileme yakın olmak benim için önemli. Birlikte bir çözüm bulabildiğimiz için mutluyum. Wolfsburg'daki zamanım birçok iniş çıkışla geçti. Kulübün artık Bundesliga'ya geri dönmeyi hedeflediği için iyi ellerde olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

KALP RAHATSIZLIĞI YAŞADI

Geçen haziran ayında, Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçının 65. dakikasında Eriksen'in göğsünü tutarak yere yığılması üzerine karşılaşma yarıda kalmıştı.

Danimarkalı futbolcu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynanan maçta da yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil müdahale görmüştü. Kalp krizi geçirdiği tespit edildikten sonra kalp masajı yapılan oyuncu için defibrilatör (şok cihazı) kullanılmıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BUNDESLİGA #WOLFSBURG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Christian Eriksen, Wolfsburg ile sözleşmesini feshetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA