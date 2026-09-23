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Giriş Tarihi: 23.09.2026 17:35

Emmanuel Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret!

Fenerbahçe'nin eski Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti.

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AA
Emmanuel Emenike’den Fenerbahçe’ye ziyaret!
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Emmanuel Emenike, Fenerbahçe Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette Fenerbahçe Kulübünün genel sekreteri Mahmut Uslu ve yönetim kurulu üyeleri Tanju Kaya ile Savaş Adalet hazır bulundu.

"KOCAMAN BİR AİLEYE SAHİBİZ"

Ziyaretiyle ilgili duygularını paylaşan Emenike, "Harika hissediyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bu sıcak karşılamayı hissetmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Herkesi yeniden gördüğüm için çok mutlu ve fazlasıyla heyecanlıyım.

Taraftarlarımızla aramızdaki bağın hala devam etmesinden çok memnunum. Biz bu kulüpte kocaman bir aileyiz. Bu yüzden onlarla sürekli konuşmak ve sohbet etmek benim için çok önemli. Maçlar sırasında da bana her zaman sorular soruyorlar. Onlarla sık sık konuşarak iletişimimi sürdürüyorum. Bu diyaloğumuzun bu şekilde olmasından çok büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Ziyaretin ardından Mahmut Uslu, Emenike'ye Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde giydiği 29 numaralı formayı hediye etti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MAHMUT USLU #FENERBAHÇE

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Emmanuel Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret!
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