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Giriş Tarihi: 23.09.2026 10:07

Fenerbahçe'de Ederson göz dolduruyor!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon özellikle son haftalarda yediği hatalı gollerle kaçan şampiyonluğun en önemli sorumlusu olarak gösterilen Ederson bu yıl kalesinde devleşti.

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Fenerbahçe’de Ederson göz dolduruyor!
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Fenerbahçe'de 33 yaşındaki kaleci Ederson, Lyon eşleşmesiyle formayı Mert Günok'tan aldı ve sonrasında takımın değişmez ismi haline geldi.

Özellikle kritik karşılaşmalardaki performansıyla dikkat çeken Ederson, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 34 isabetli şutla karşı karşıya kaldı ve bunların 27'sinde gole izin vermedi. Yani yüzde 79.4'lük kurtarış oranı sağladı.

KRİTİK MAÇLARDA SAHNEDE

Ederson'un kurtarışlarının önemli bölümü kritik maçlarda geldi. Lyon ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında 5 isabetli şutun 4'ünü çıkaran tecrübeli kaleci, rövanşta ise 6 şutun 5'ini kurtardı. Konyaspor karşısında 8 isabetli şutun 6'sına geçit vermedi.

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Beşiktaş derbisinde de 6 şutta 4 kurtarış yaparak farkı önledi. Son olarak Eyüpspor karşısında Fenerbahçe'nin 8-0 kazandığı mücadelede de Ederson kalesini gole kapattı. 8 resmi maçta 7 gol yiyen, 27 kurtarış yapan ve 3 kez kalesini gole kapatan bir performans ortaya koyarak, taraftarla buzları eritti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE

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Fenerbahçe'de Ederson göz dolduruyor!
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