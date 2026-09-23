Fenerbahçe’de Ederson göz dolduruyor!

Beşiktaş derbisinde de 6 şutta 4 kurtarış yaparak farkı önledi. Son olarak Eyüpspor karşısında Fenerbahçe'nin 8-0 kazandığı mücadelede de Ederson kalesini gole kapattı. 8 resmi maçta 7 gol yiyen, 27 kurtarış yapan ve 3 kez kalesini gole kapatan bir performans ortaya koyarak, taraftarla buzları eritti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör