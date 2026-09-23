Fenerbahçe’de Ederson göz dolduruyor!

Fenerbahçe'de 33 yaşındaki kaleci Ederson, Lyon eşleşmesiyle formayı Mert Günok'tan aldı ve sonrasında takımın değişmez ismi haline geldi.
Özellikle kritik karşılaşmalardaki performansıyla dikkat çeken Ederson, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 34 isabetli şutla karşı karşıya kaldı ve bunların 27'sinde gole izin vermedi. Yani yüzde 79.4'lük kurtarış oranı sağladı.
Beşiktaş derbisinde de 6 şutta 4 kurtarış yaparak farkı önledi. Son olarak Eyüpspor karşısında Fenerbahçe'nin 8-0 kazandığı mücadelede de Ederson kalesini gole kapattı. 8 resmi maçta 7 gol yiyen, 27 kurtarış yapan ve 3 kez kalesini gole kapatan bir performans ortaya koyarak, taraftarla buzları eritti.