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Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:07

Göztepe'de Arda ve Taha formayı bırakmadı

Trendyol 1'inci Lig'de milli araya 11 puanla 10'uncu sırada girerken son 7 maçını kaybetmeyen Muğlaspor'da kaleci Ekrem Kılıçarslan kalede güven verdi.

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DHA
Göztepe’de Arda ve Taha formayı bırakmadı
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Sağ kanatta görev yapan takımın yıldızlarından Arda ile stoper Taha 6 maçın hepsinde tam süre aldı. Oyundan hiç çıkarılmayan iki oyuncu 540'ar dakika süre almayı başardı. Yaz başında adı Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok takımla anılan Arda takımın yıldızı oldu.

Alınan kötü sonuçlara rağmen 24 yaşındaki futbolcunun performansı taraftarı umutlandırdı. Hem savunmada hem de hücumda başarılı bir görüntü ortaya koyan Arda Okan, 2-2 biten Çaykur Rizespor maçında iyi oyununu golle süsledi. Göztepe'de 4'üncü sezonunu geçiren Taha Altıkardeş de istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. 24 yaşındaki futbolcu savunmada yaşanan ağır sakatlıkların ardından teknik direktör Stanimir Stoilov'un güvencesi oldu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GÖZTEPE #ARDA #TAHA

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Göztepe'de Arda ve Taha formayı bırakmadı
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