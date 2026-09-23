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Giriş Tarihi: 23.09.2026

İsrail’e sert tepki: Soykırıma karşı oynuyoruz

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Hallgrimsson, İsrail’in turnuvalardan men edilmesi gerektiğini söyledi

İsrail’e sert tepki: Soykırıma karşı oynuyoruz
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İrlanda Milli Takımı'nın İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e tepki gösterdi. 59 yaşındaki çalıştırıcı, takımının UEFA Uluslar Ligi kadrosunu duyurduğu sırada İsraille oynayacakları maçı işaret ederek bu durumdan memnun olmadığını vurgulayıp, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz. Rusya'nın men edilip İsrail'in neden men edilmediğine dair hâlâ bir açıklama almış değilim. Hayatımda daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım. Muhtemelen girmemem gereken bazı konulara girdim, söylememem gereken bazı şeyler söyledim. Ama dürüst olmaya ve size ne düşündüğümü açıkça anlatmaya çalıştım" diye konuştu.
#UEFA ULUSLAR LİGİ #İSRAİL

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İsrail’e sert tepki: Soykırıma karşı oynuyoruz
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