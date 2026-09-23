Küllerinden doğdu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon özellikle son haftalarda yediği hatalı gollerle kaçan şampiyonluğun en önemli sorumlusu olarak gösterilen Ederson bu yıl kalesinde devleşti. 33 yaşındaki eldiven, Lyon eşleşmesiyle formayı Mert Günok'tan aldı ve sonrasında takımın değişmez ismi haline geldi. Özellikle kritik karşılaşmalardaki performansıyla dikkat çeken Ederson, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 34 isabetli şutla karşı karşıya kaldı ve bunların 27'sinde gole izin vermedi. Yani yüzde 79.4'lük kurtarış oranı sağladı.

KRİTİK MAÇLARDA SAHNEDE

Ederson'un kurtarışlarının önemli bölümü kritik maçlarda geldi. Lyon ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında 5 isabetli şutun 4'ünü çıkaran tecrübeli kaleci, rövanşta ise 6 şutun 5'ini kurtardı. Konyaspor karşısında 8 isabetli şutun 6'sına geçit vermedi. Beşiktaş derbisinde de 6 şutta 4 kurtarış yaparak farkı önledi. Son olarak Eyüpspor karşısında Fenerbahçe'nin 8-0 kazandığı mücadelede de Ederson kalesini gole kapattı. 8 resmi maçta 7 gol yiyen, 27 kurtarış yapan ve 3 kez kalesini gole kapatan bir performans ortaya koyarak, taraftarla buzları eritti.

KARTAL'A TATİL YOK

F.Bahçe'de futbolcular milli arada dinlenirken İsmail Kartal çalışmalarına ara vermiyor. Sarı-lacivertli teknik adam, oyuncularına pazar gününe kadar izin verirken kendisi ara sonrası oynanacak Rizespor ve Aston Villa maçlarının analizlerine başladı. Deneyimli teknik adamın bir diğer önemli gündem maddesi ise Marco Asensio. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan İspanyol yıldızın 10 Ekim'de oynanacak Rizespor karşılaşmasına kadar tamamen hazır hale gelmesi hedefleniyor. Asensio'nun Rizespor maçında süre alarak yeniden ritim kazanması, Aston Villa karşılaşmasına ise maç eksiğini büyük ölçüde kapatmış şekilde çıkması planlanıyor. SABAH SPOR