Kupada 2. eleme turu programı açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maç programı belli oldu. 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalar A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleleri kazanan takımlar, 3. eleme turuna yükselecek.

6 EKİM SALI

14.00: Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor 14.00: Kırklarelispor-Bayburtspor 17.00: Sakaryaspor-Arıt Kayadibi 20.00: Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar

7 EKİM ÇARŞAMBA

14.00: Zonguldakspor FK- Düzcespor 14.00: Hatayspor-Karaköprü Belediyespor 14.00: Kars 36-Fatsa Belediyespor 14.00: Niğde Belediyesispor-Ağrı 1970 14.00: Tokat Belediyespor-Etimesgutspor 14.00: Mazıdağı Fosfat- Kırşehir Futbol 14.00: Osmaniyespor FK-Yeni Mersin İdy. 14.00: Hakkari Zap-Adana Demirspor 14.00: Somaspor-Alanya 1221 14.00: Adanaspor-Adana Adaletgücü 14.00: Pazarspor-Erbaaspor 14.30: Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen 14.30: Küçükçekmece Sinop-Beykoz İshaklı 14.30: Bursa Yıldırım-Amasyaspor FK 14.30: Gölcükspor-Yozgat Bld Bozok 14.30: Karacabey Bld-Galataspor 14.30: Gemlik Sümerbey-Uşakspor 14.30: Söke 1970-Ayvalıkgücü Bld. 14.30: Bigaspor-Balıkesirspor 14.30: Eskişehir Anadolu-Kepezspor 15.00: Karabük İdy.-Beykoz Anadolu 15.00: Gaziemir G.O.G.-Fethiyespor 17.00: Malatya Yeşilyurt-Siirt 56 20.00: Eskişehirspor-1922 Akşehir

8 EKİM PERŞEMBE

14.00: Açıkalın Erciyes 38-Kahta 02 17.00: Denizli İdy. 1959-Serikspor 20.00: Ordu 1967-Karadeniz Ereğli 1980