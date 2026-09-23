Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manisa FK'da goller yabancılarından geldi
Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:08

Manisa FK'da goller yabancılarından geldi

Trendyol 1'inci Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan ancak daha sonra oynadığı 6 maçı da kazanamayan Manisa Futbol Kulübü'nde yabancı oyuncular golleri sıraladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Manisa FK’da goller yabancılarından geldi
  • ABONE OL

Trendyol 1'inci Lig ekibi Manisa FK, şu ana kadar toplam 12 gol attı.

Siyah-beyazlılarda Julian Anziani, Jonathan Lindseth ve Cheikne Sylla toplam 11 kez fileleri sarsarken, yerlilerden sadece sağ bek Yusuf Talum Sevinç yaşadı.

Takımın gol yükünü çeken Fransız orta saha Anziani 5 kez fileleri sarsıp Manisa ekibinin en önemli kozu oldu. Sezon başında Erzurumspor FK'dan gelen Malili forvet Sylla ise 3 kez sevinç yaşadı. Norveçli orta saha Lindseth 2 defa ağları sarsarken, Yusuf da 4-2 kaybedilen Iğdır FK maçında takımı adına 1 gol kaydetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MANİSA FK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa FK'da goller yabancılarından geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA