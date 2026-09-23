Noa Lang göz kırptı!

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak geldiği G.Saray'da performansı ile taraftara kendini sevdiren Noa Lang'ın, Leao'nun alternatifi olduğu iddia edilmişti. Hollandalı oyuncu kariyerine Napoli'de devam ederken kendisi için sosyal medyada yapılan "G.Saray seni seviyor" yorumunu beğenerek sarı-kırmızılılara da göz kırptı.

5 GÜNLÜK İZİN BAŞLADI

Ligde 9 Ekim'de Kasımpaşa karşısına çıkacak olan G.Saray'da dün yapılan idmanın ardından izin de başladı. Okan Buruk oyuncularına 5 günlük tatil imkânı verirken Aslan, 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de Kemerburgaz'da idmanlara başlayacak.