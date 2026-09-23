Ocak sürprizi Fernandes

Yeni teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki ilk maçta Galatasaray karşısında 4 gollü görkemli bir galibiyete imza atan Trabzonspor'da şampiyonluk ateşi yeniden yakıldı. Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızına sahip olduğu kadrosunu devre arasında daha da güçlendirmek isteyen yönetim, transfer çalışmalarına çok erken start verdi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Teknik direktörümüz Thomas Reis kimi isterse alacağız. Bana göre mutlaka iyi bir orta saha getirmemiz gerekiyor" diyerek işaret ettiği ismin Gedson Fernandes olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon Euro'ya giden Portekizli oyuncu ile kurulan temasta Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve bordo-mavili formayı giymeye istekli olduğu kaydedildi. 27 yaşındaki merkez orta sahaya teknik direktör Thomas Reis'in de onay verdiği ve mali şartların sağlanması halinde ara transfer döneminde kadroya katılacağı kaydedildi.

BOATENG TRABZON'DA

Trabzonspor'un teknik ekibine ünlü bir isim katıldı. Bordo-mavililer, yardımcı antrenörlük için eski yıldız futbolcu Jerome Boateng ile anlaştı. Daha önce Manchester City, Lyon ve Bayern Münih gibi büyük kulüplerde forma giyen 38 yaşındaki eski stoper, futbolculuk kariyerini 2025'te noktalamıştı. Teknik direktörlük alanında çalışmalar yapan eski Alman oyuncunun, Thomas Reis'in isteğiyle teknik kadroya dahil edildiği öğrenildi.