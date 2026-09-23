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Giriş Tarihi: 23.09.2026 22:10

PSG'li Safonov'dan Aleksey Batrakov sözleri: "Sabırlı olalım"

Paris Saint-Germain'in Rus kalecisi Matvey Safonov, Galatasaray forması giyen vatandaşı Aleksey Batrakov hakkında, "Öncelikle Batrakov'un Galatasaray'daki yerini bulması konusunda sabırlı olalım." dedi.

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PSG’li Safonov’dan Aleksey Batrakov sözleri: Sabırlı olalım
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Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Rus kaleci Matvey Safonov, milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

Safonov, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Aleksey Batrakov için de konuştu.

"KENDİSİNE BİR YER BULACAKTIR"

Başarılı file bekçisi, "Öncelikle Batrakov'un Galatasaray'daki yerini bulması konusunda sabırlı olalım. Bence Galatasaray'da oynamaktan keyif alacaktır ve yeteneklerini gösterirse orada kendisine bir yer bulacaktır. Bundan eminim." dedi.

"G.SARAY'IN KADROSUNA BAKTIM"

Galatasaray'ın kadrosuna da değinen Rus kaleci, "Galatasaray'ın kadrosuna baktım; orada üretken oyuncular var. Orası da ilgisini çekiyordur." ifadelerini kullandı.

Safonov ve Batrakov, Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında 27 Ocak'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında rakip olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GALATASARAY #ALEKSEY BATRAKOV #PARİS SAİNT GERMAİN #ŞAMPİYONLAR LİGİ #FRANSA LİGUE 1

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PSG'li Safonov'dan Aleksey Batrakov sözleri: "Sabırlı olalım"
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