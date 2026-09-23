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Giriş Tarihi: 23.09.2026 19:51

Ronaldo'dan 1000. gol ve Uluslar Ligi'ni kazanma hedefi

Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.

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AA
Ronaldo’dan 1000. gol ve Uluslar Ligi’ni kazanma hedefi
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Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde ülkesinin Galler ile yapacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu.

Yıldız futbolcu, "Hedefim, 1000. golü atmak ve Portekiz ile Uluslar Ligi'ni kazanmak." dedi.

"HEDEFE ULAŞACAĞIM"

Kariyeri boyunca 979 golü bulunan Ronaldo, 1000. gol hedefi için "Biliyorum ki bu hedefe ulaşacağım, ama bu bir takıntı değil. Bu dönüm noktasına gerçekten ulaşmak istiyorum." bilgisini verdi.

"BU SON YILIM OLABİLİR"

Kariyerini ne zaman sonlandıracağı yönündeki soruyu yanıtlayan 41 yaşındaki futbolcu, "Keşke cevabı bilseydim ama bilmiyorum. Ama bu son yılım olabilir. Son maçım olduğunda size haber vereceğim." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#CRİSTİANO RONALDO #UEFA ULUSLAR LİGİ #ULUSLAR LİGİ #PORTEKİZ

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Ronaldo'dan 1000. gol ve Uluslar Ligi'ni kazanma hedefi
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