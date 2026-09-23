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Giriş Tarihi: 23.09.2026 12:07

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 19 penaltı atıldı!

Trendyol Süper Lig’in geride kalan 6 haftasında 19 kez penaltı kullanıldı. Bu penaltıların 14’ü golle sonuçlandı, 5’i ise kaçtı.

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İHA
Süper Lig’in ilk 6 haftasında 19 penaltı atıldı!
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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada hakemler 19 kez penaltı kararı verdi. Atılan 19 penaltıdan 14'ü golle sonuçlanırken 5 penaltıdan ise yararlanılamadı. Lehine en çok penaltı verilen takım İzmir ekibi Göztepe oldu. Sarı-kırmızılılar tam 5 kez penaltı kullanırken, bunlardan 3'ünü gole çevirdi.

Göztepe'yi 3 penaltı ile Başakşehir izledi. Samsunspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş da 2'şer kez penaltı attı. Birer kez ise Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Trabzonspor penaltı noktasına gitti.

GÖZTEPE VE BAŞAKŞEHİR BEYAZ NOKTADAN 3'ER GOL BULDU

Penaltılardan en çok skor bulan takımlar Göztepe ve Başakşehir oldu. Göztepe, kullandığı 5 penaltının 3'ünü gole çevirdi. Başakşehir ise 3 kez penaltı noktasına gidip tamamında ağları buldu. Ayrıca, beyaz noktadan 2'şer kez fileleri sarsan Göztepe'den Juan ile Başakşehir'den Eldor Shomurodov da penaltı gollerinde zirvede yer alıyor.

ALEYHİNE PENALTIDA ZİRVEDE 3 TAKIM VAR

Geride kalan haftalarda Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Göztepe aleyhine 3'er kez penaltı çalındı. Konyaspor ve Gaziantep FK'nın rakiplerine 2'şer kez penaltı verildi. Çaykur Rizespor, Galatasaray, Eyüpspor, Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK aleyhine de birer kez penaltı kararı çıktı.
6 haftada aleyhine penaltı çalınmayan takımlar Beşiktaş, Kocaelispor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Başakşehir, Erzurumspor FK ve Samsunspor oldu.

8 TAKIM HENÜZ PENALTI KULLANMADI

Ligde 8 takıma ise lehine henüz penaltı verilmedi. Kocaelispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Çorum FK, Gençlerbirliği, Erzurumspor FK, Konyaspor ve Eyüpspor henüz beyaz noktaya gitmedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Süper Lig'in ilk 6 haftasında 19 penaltı atıldı!
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