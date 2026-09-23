Türkiye futbola doyacak

Futbolda lig heyecanı yerini milli mesaiye bıraktı…. UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül-6 Ekim arasında oynanacak 39 maç, Turkuvaz Medya kanallarından futbolseverlerle buluşacak. Avrupa'nın en önemli yıldızlarını kadrolarında barındıran, en güçlü milli takımların zorlu mücadelesi canlı yayınla, şifresiz olarak ekranlara gelecek. Büyük maraton yarın başlayacak. 2018 ve 2022'nin ardından 2026'da Dünya Kupası'nda penaltılarla veda edip son 16'yı göremeyen Almanya ile yine aynı şekilde Fas'a elenerek son 16 şansını kaçıran Hollanda'nın mücadelesi ligin şüphesiz en heyecanlı karşılaşması olacak. Dünya Kupası şampiyonu İspanya da büyük başarısı sonrası ilk sınavını İngiltere karşısında verecek. Futbolseverler son şampiyonu Turkuvaz Medya ekranlarında izleyecek. SABAH SPOR

BİZİM ÇOCUKLAR ATV'DE

24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaşatan A Milli Takım, yeni hedeflere ve yeni maceraya ATV'de yelken açacak. Ay-Yıldızlılar tarihinde ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi'nde 11 günde 4 önemli sınava çıkacak. Açılış maçı 25 Eylül'de Fransa ile oynanacak. Bizim Çocuklar'ın ikisi evinde, ikisi deplasmanda oynayacağı tüm karşılaşmalar saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den ekranlara gelecek.

25 EYLÜL CUMA

FRANSA (Kocaeli)

28 EYLÜL PAZARTESİ

İTALYA (Bursa)

2 EKİM CUMA

BELÇİKA (Liege)

5 EKİM PAZARTESİ

İTALYA (Bologna)

Vincenzo Montella, A Milli Takım'a ilkleri yaşattı. Takımı hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götürdü. Uluslar A Ligi'ne yükseltti. İzlanda deplasmanında ilk galibiyet 52 yaşındaki hocayla alındı. Dışarıda Bulgaristan'da 12. maçta ilk zafer 6-1'lik tarihi skorla geldi. İspanya deplasmanında yenilmemeyi başardı.

SEÇ, BEĞEN, İZLE

YARIN

21.45 Hollanda-Almanya/A SPOR 21.45 Norveç-Danimarka/A2 21.45 Portekiz-Galler/A HABER

25 EYLÜL CUMA

21.45 İtalya-Belçika/A HABER 21.45 İsveç-Romanya/A SPOR

26 EYLÜL CUMARTESİ

16.00 Slovenya-İskoçya/A SPOR 21.45 İngiltere-İspanya/A HABER 21.45 Çekya-Hırvatistan/A SPOR

27 EYLÜL PAZAR

19.00 Sırbistan-Hollanda/A SPOR 21.45 Norveç-Portekiz/A SPOR 21.45 Almanya-Yunanistan/A HABER

28 EYLÜL PAZARTESİ

19.00 Gürcistan-Ukrayna/A SPOR 21.45 Belçika-Fransa/A HABER 21.45 İsveç-Polonya/A SPOR

29 EYLÜL SALI

21.45 İspanya-Hırvatistan/A SPOR 21.45 Çekya-İngiltere/A HABER 21.45 İskoçya-İsviçre/A PARA

1 EKİM PERŞEMBE

21.45 Almanya-Sırbistan/A HABER 21.45 Danimarka-Portekiz/A2 21.45 Yunanistan-Hollanda/A SPOR

2 EKİM CUMA

21.45 Fransa-İtalya/A HABER 21.45 Bosna Hersek-İsveç/A SPOR

3 EKİM CUMARTESİ

19.00 Hırvatistan-İngiltere/A SPOR 21.45 İspanya-Çekya/A HABER 21.45 İsviçre-Slovenya/A SPOR 21.45 K.Makedonya-İskoçya/A PARA

4 EKİM PAZAR

19.00 Kosova-Avusturya/A SPOR 21.45 Yunanistan-Almanya/A SPOR 21.45 Hollanda-Sırbistan/A HABER 21.45 Portekiz-Norveç/A2

5 EKİM PAZARTESİ

21.45 Fransa-Belçika/A SPOR 21.45 Romanya-İsveç/A HABER

6 EKİM SALI

21.45 Hırvatistan-İspanya/A HABER 21.45 İngiltere-Çekya/A SPOR 21.45 İsviçre-K.Makedonya/A PARA