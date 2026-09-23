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Giriş Tarihi: 24.09.2026 00:32

Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile Macaristan'da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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AA
Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü!
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Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçının hazırlıkları sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından akşam saatlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Miskolc kentindeki DVTK Stadı'nda oynanacak Ukrayna-Türkiye karşılaşması, TSİ 19.00'da başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#EGEMEN KORKMAZ #ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü!
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