Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçının hazırlıkları sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından akşam saatlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Miskolc kentindeki DVTK Stadı'nda oynanacak Ukrayna-Türkiye karşılaşması, TSİ 19.00'da başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör