Vitesi 7’ye taktı

BARCELONA'DAN GOL YAĞMURU!

Teknik direktör Hansi Flick'in son iki sezonu şampiyon tamamlayan makine takımı Barcelona, bu sezon daha güçlü. G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Katalanlar, ligde 7'de 7 yaptı. Üstelik bu karşılaşmalarda tam 31 gol atarken, kalelerinde sadece 7 gol gördüler. 21 puanla zirvede yer alan Barça'da Raphinha adeta kariyer sezonunu geçiriyor. Brezilyalı yıldız, 7 karşılaşmada 12 kez ağları sarstı, 3 de asist yaptı. Lamine Yamal da 7 gol, 4 asistle rakiplerini korkutuyor. Orta sahada ise Pedri ve Rodri hegemonyası var… Simeone'nin Atletico Madrid'i de 16 puanla ikinci sırada. Son hafta derbide yendikleri Mourinho'nun Real Madrid'i 15 puanla 4'üncü…

MANCHESTER CİTY FIRTINASIMANCHESTER FIRTINASI

İngiltere Premier Lig'de geçen yıl şampiyonluğu Arsenal'e kaptıran Manchester City'nin, yeni hocası Enzo Maresca ile bileği bükülmedi. 5'te 5 yapan City, 15 puanla lider. Geçen sezonun gol kralı Erling Haaland, yine takımını sırtlıyor. 5 gollü Norveçli'ye Cherki eşlik ediyor. Savunmadaki Marc Guehi ve Gvardiol da performansıyla alkış alan diğer isimler. Arsenal de 12 puanla 2. sırada. Lige süper başlayan Topçular, son hafta milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton'a 3-0 yenilerek şoka uğradı. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ise 8 puanla 8. sırada bulunuyor. Geçen sezon küme düşmekten zor kurtulan Tottenham, 366 milyon Euro transfer harcaması yapsa da 2 puanla sonuncu.

ROMA ATIYOR YEMİYOR

İtalya Serie A'da sıkı rekabet var… İlk 5 haftası tamamlanan ligde Roma, İnter ve Lazio, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13'er puan topladı. Gian Piero Gasperi'nin ekibi Roma, 14 gol atıp 3 gol yerken 13 averajla zirvede. İnter'deki milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 5 Eylül'deki Napoli karşılaşmasında sakatlandı ve milli aranın ardından sahalara dönmesi bekleniyor. Roma'nın Malen, Dybala ve Soule'li hücum hattı, uyumlarıyla alkış topluyor.

MONACO PRENSİ LUİS

Fransa Ligue 1'de son 5 sezonun şampiyonu Paris Saint- Germain hayal kırıklığı yaşıyor. Kadrosundan Barcola, Gonçalo Ramos, İbrahim Mbaye, Kolo Muani, Kang-in Lee gibi isimleri satan PSG, 5 haftası tamamlanan ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6. sırada. En son 2016-17'de şampiyon olan Monaco ise yeni hocası Filipe Luis ile 13 puanla zirvede. Paris Brunner 4 golle takımı sırtladı. Lyon ve Paris FC 11'er puanda. Marsilya ise 4 yenilgiyle, sonuncu Le Havre'nin 1 puan önünde.

DORTMUND VE BAYERN

Almanya Bundesliga'da 4 haftada 4 galibiyet alan tek takım Dortmund… 12 puanla zirvedeki sarı-siyahlıları 10'ar puanla Bayern Münih ve Freiburg izliyor. Sert savunması ve presiyle rakipleri yıldıran Dortmund'da Guirassy ve genç Jobe Bellingham ile Karetsas dikkat çekiyor. Ligin en çok konuşulan ismi yine Bayern'den Olise. 7-0'lık Union Berlin maçında hattrick yapan Fransız yıldızın 4 gol, 1 asisti var. Şu an lider Dortmund olsa da Bayern Münih ipi göğüsleyecek oyunu sergiliyor.