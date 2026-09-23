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Giriş Tarihi: 23.09.2026

Vlahovic’in tedavisi İstanbul’da

Kartal’ın dünyaca ünlü yıldız santrforu, Sırbistan’dan affını istedi. Golcü oyuncu, sağ arka adalesindeki ağrıları artınca milli takıma katılamadı. Türkiye'de tedavisine başlanan futbolcunun ara sonrası dönmesi hedefleniyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Vlahovic’in tedavisi İstanbul’da
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Süper Lig'de 4 maçta 5 kez ağları bulan Dusan Vlahovic, sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı kadrosundan kendi isteği üzerine çıkarıldı. Sağ arka adalesinde devam eden ağrılar sonrasında Uluslar Ligi'nde oynanacak 4 maçta forma giyemeyeceği açıklanan yıldız oyuncunun tedavi süreci İstanbul'da devam edecek. Milli takım kampına katılmayacak olan 26 yaşındaki santrforun hedeflenen düzelme süreci milli arada tamamlanacak. Sonrasında ise Beşiktaş sağlık heyeti, Vlahovic'i 11 Ekim Pazar günü oynanacak Kocaeli maçında taraftarın önüne çıkarmak istiyor. Oyuncunun MR sonuçlarının netleşmesinin ardından tedavi sürecine de yön verilecek. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Çorum FK maçında hat-trick yaparken ligde Gift Orban ve Salah ile birlikte bunu başaran üç oyuncudan biri durumunda.

#İSTANBUL #DUSAN VLAHOVİC #BEŞİKTAŞ

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Vlahovic’in tedavisi İstanbul’da
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