Zinedine Zidane’ın Türkiye maçı planı!

Fransa'da Didier Deschamps yerine göreve gelen teknik direktör Zinedine Zidane, ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak. Fransız teknik adam, göreve başlamasıyla birlikte takımın oyun sistemini de değiştirecek.

L'Equipe'in haberine göre Zidane, Deschamps döneminde kullanılan 4-1-2-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerinin yerine 4-3-3 sistemini kullanacak.

PLANI BELLİ OLDU

Haberde, Zidane'ın orta sahada Manu Kone, Rayan Cherki ve Adrien Rabiot'a görev vermeyi planladığı ifade edildi. Hücum hattında ise Mbappe'nin sol kanatta, Olise'nin sağ kanatta, Dembele'nin de santrfor pozisyonunda forma giymesinin beklendiği aktarıldı.

MAÇ CUMA GÜNÜ

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör