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Giriş Tarihi: 24.09.2026 21:38

A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda yürüyüş yaptı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

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AA
A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda yürüyüş yaptı!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Yürüyüşün ardından, oyuncular ve teknik ekiple toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Ardından milli takım kafilesi konaklayacağı otele geçti.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #FRANSA #UEFA ULUSLAR LİGİ

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A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda yürüyüş yaptı!
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