A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda yürüyüş yaptı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Yürüyüşün ardından, oyuncular ve teknik ekiple toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Ardından milli takım kafilesi konaklayacağı otele geçti.

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