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Giriş Tarihi: 24.09.2026 10:58

Beşiktaş, EuroLeague'de sezonu Valencia Basket maçıyla açacak

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında yarın sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

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AA
Beşiktaş, EuroLeague’de sezonu Valencia Basket maçıyla açacak
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında yarın (25 Eylül cuma günü) sahasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'ne "wild card" ile davet edilen siyah-beyazlı ekip, 13 sezon sonra yer alacağı organizasyona taraftarı önünde kazanarak galibiyetle başlamayı hedefliyor.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ 25. MAÇ

Siyah-beyazlı basketbol takımı, yarın oynayacağı Valencia Basket müsabakasıyla Avrupa Ligi'ndeki 25. maçına çıkacak.

Kulüp tarihinde bir kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 2012-2013'teki macerasında 7 galibiyet, 17 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, o dönemki formatta "top 16 turu"nda organizasyona veda etmişti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ #EUROLEAGUE

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Beşiktaş, EuroLeague'de sezonu Valencia Basket maçıyla açacak
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