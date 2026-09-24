Bodrum FK’dan Afrika çıkarması

Bodrum Futbol Kulübü'nün oyuncu izleme ekibi gelecek vaadeden genç yabancı oyuncuları keşfetmek için Burkina Faso'nun yolunu tuttu. Ülkede gerçekleşen turnuvaları mercek altına alan Bodrum heyetinde sportif direktör Yağız Berke, teknik sorumlu Sefer Yılmaz ve yardımcı antrenör Kenan Özer yer aldı. Bodrum FK'nın Afrika'da farklı ülkelerde oyuncu izlemeye devam edeceği ifade edildi.

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Bir yeteneğin hikayesine henüz başındayken ortak olmak. Bir koşuda, bir şutta, bir mücadelede geleceğin izini arıyoruz. Çünkü bizim için scouting; potansiyeli görmek, ona inanmak ve gelişmesi için doğru fırsatı sunmak demek. Başkanımız Taner Ankara vizyonu ile çıktığımız bu yolculukta ilk adımımızı Burkina Faso'da attık. Hedefimiz, keşfettiğimiz yeteneklerin gelişim yolculuğunu Bodrum FK'nın geleceğiyle buluşturmak. Bugün izliyoruz. Yarın birlikte yazacağımız hikayelere inanıyoruz" denildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör