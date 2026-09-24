Dört büyük takımın kalesinde zirve Andre Onana’da

GALATASARAY KARŞISINDA DUVAR OLDU

Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada kalesini gole kapatan Andre Onana, bordo-mavili takımın farklı galibiyetinde önemli rol oynadı. Kamerunlu kaleci, bu karşılaşmayla birlikte hem takımının savunmadaki direncine katkı sağladı hem de dört büyüklerin kalecileri arasındaki kurtarış yüzdesi sıralamasında zirvedeki yerini güçlendirdi.