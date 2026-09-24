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Giriş Tarihi: 24.09.2026 10:17 Son Güncelleme: 24.09.2026 10:18

İlhan Fakılı, Ümit Milli Takım’ı kadrosuna dahil edildi!

Beşiktaş forması giyen İlhan Fakılı, Ümit Milli Takım’ın Ukrayna ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

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İlhan Fakılı, Ümit Milli Takım’ı kadrosuna dahil edildi!
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2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılım yolunda 26 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda kritik bir karşılaşma oynayacak Ümit (U21) Milli Takım, aday kadrosunu A Millî Takım'dan bir isimle takviye etti.

Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna ile oynanacak maçta Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Ukrayna müsabakasının ardından A Millî Takım aday kadrosuna dönecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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İlhan Fakılı, Ümit Milli Takım’ı kadrosuna dahil edildi!
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