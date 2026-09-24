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Giriş Tarihi: 25.09.2026 00:30

İsrailli futbolcudan gol sonrası skandal sevinç!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3’ün ilk haftasında Avusturya, İsrail’i 3-1 mağlup etti.

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İsrailli futbolcudan gol sonrası skandal sevinç!
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Avusturya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'ün ilk haftasında İsrail ile karşı karşıya geldi.

Avusturya, İsrail karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Avusturya'nın gollerini 43. dakikada penaltıdan Schmid, 90. dakikada Mwene ile 90+3. dakikada Kalajdzic kaydetti. İsrail'de fileleri 55. dakikada Abu Farhi havalandırdı.

İsrail'de attığı gol sonrası sevincini korner direğiyle ateş etme taklidi yaparak kutlayan Abu Farchi, ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Avusturya grup aşamasına 3 puanla başladı.

İsrail ise UEFA Uluslar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #AVUSTURYA #İSRAİL

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İsrailli futbolcudan gol sonrası skandal sevinç!
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