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Giriş Tarihi: 24.09.2026

Milliler’e skandal atama

UEFA, Okan Buruk’un “Ben olsam hakemliğini bitiririm” diyerek isyan ettiği Dingert’i, Ay-Yıldızlılar’ın Fransa maçında VAR olarak görevlendirdi

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Milliler’e skandal atama
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A Milli Futbol Takımı'nın, yarın Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Maçta Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer AVAR olarak görev alacak. VAR hakemi Dingert, G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 yenildiği müsabakada VAR olarak skandal bir yönetim göstermişti. Sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk da Batrakov'un pozisyonu için "Dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Tartışılmaz şekilde bir kırmızı kart var. VAR'a çağırmayan Alman hakemin ben olsam hakemliğini bitiririm" diyerek tepkisini dile getirmişti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#OKAN BURUK #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #FELİX ZWAYER

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Milliler’e skandal atama
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