Milliler’e skandal atama

A Milli Futbol Takımı
'nın, yarın Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer
düdük çalacak. Maçta Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer AVAR olarak görev alacak.
VAR hakemi Dingert, G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 yenildiği müsabakada VAR olarak skandal bir yönetim göstermişti. Sarı-kırmızılıların hocası Okan Buruk
da Batrakov'un pozisyonu için "Dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Tartışılmaz şekilde bir kırmızı kart var. VAR'a çağırmayan Alman hakemin ben olsam hakemliğini bitiririm
" diyerek tepkisini dile getirmişti.
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Mete Efendioğlu - Editör