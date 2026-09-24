Muğlaspor’da Salem Boujila formayı unuttu

Geçen sezon başında Süper Lig'de ilk haftalarda Göztepe A takım kadrosunda yer alıp 4 maçta da forma giyen, ardından U19 Takımı'na giderek 21 maçta 17 kez ağları sarsan Boujila, sezon başında gelişimi için Muğlaspor'a kiralandı.

Göztepe U19 Takımı ile gösterdiği müthiş performansın ardından sarı-kırmızılıların UEFA Gençlik Ligi'ne gitmesinde büyük pay sahibi olan Tunus asıllı Finlandiyalı golcü, tecrübe kazanması için kiralandığı Muğlaspor'da forma şansı bulmakta zorlandı. İlk 3 maçta yeli-beyazlı formayı terleten 19 yaşındaki forvet daha sonra yedek kulübesine çekildi. Oyuncu son 4 maçta ise yedek kadroya dahi alınmadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör