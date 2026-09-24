Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Muğlaspor'da Salem Boujila formayı unuttu
Giriş Tarihi: 24.09.2026 11:33 Son Güncelleme: 24.09.2026 11:35

Muğlaspor'da Salem Boujila formayı unuttu

Trendyol 1'inci Lig'de 6 hafta sonunda 11 puan toplayıp milli araya üst sıralar için umutlu giren Muğlaspor'da sezon başında Göztepe'den büyük umutlarla kiralanan golcü Salem Boujila şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Muğlaspor’da Salem Boujila formayı unuttu
  • ABONE OL

Geçen sezon başında Süper Lig'de ilk haftalarda Göztepe A takım kadrosunda yer alıp 4 maçta da forma giyen, ardından U19 Takımı'na giderek 21 maçta 17 kez ağları sarsan Boujila, sezon başında gelişimi için Muğlaspor'a kiralandı.

Göztepe U19 Takımı ile gösterdiği müthiş performansın ardından sarı-kırmızılıların UEFA Gençlik Ligi'ne gitmesinde büyük pay sahibi olan Tunus asıllı Finlandiyalı golcü, tecrübe kazanması için kiralandığı Muğlaspor'da forma şansı bulmakta zorlandı. İlk 3 maçta yeli-beyazlı formayı terleten 19 yaşındaki forvet daha sonra yedek kulübesine çekildi. Oyuncu son 4 maçta ise yedek kadroya dahi alınmadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğlaspor'da Salem Boujila formayı unuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA