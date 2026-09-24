Ortada alarm var

İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadroda yer alamadı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, zorlu maçlar öncesi orta sahada en büyük kozu Orkun Kökçü olacaktı. Ancak Beşiktaş'ın kaptanı da ayak parmağından sorun yaşıyor. Antrenmanlara çıkamayan siyah-beyazlı oyuncunun, ağrıları devam ederken sadece Fransa değil İtalya maçında da oynama şansı az. 25 yaşındaki futbolcunun tedavisi iyi gitmemesi halinde milli takım kadrosundan çıkarılma ihtimali de bulunuyor. Bu durumda Ay-Yıldızlılar'ın elinde orta sahada kullanabileceği isimler Salih Özcan, İsmail Yüksek, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal ve Bartuğ Elmaz kalacak. Montella'nın, Salih ve İsmail'i merkezde değerlendirip önlerinde Arda Güler'i oynatmayı planladığı aktarıldı.



MUSTAFA ESKİHELLAÇ A MİLLİ TAKIM'A KATILDI

Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi ilk haftasında Fransa ile karşılaşacağı maç öncesi aday kadroya dahil edildi. İlk açıklanan kadroda kendisine yer bulamayan tecrübeli oyuncu, milli takıma gecikmeli çağrıldı. Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Ay-Yıldızlılar'da, 29 yaşındaki savunma oyuncusu, dün öğlen saatlerinde takıma katıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör