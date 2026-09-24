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Giriş Tarihi: 24.09.2026 23:39 Son Güncelleme: 24.09.2026 23:53

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'e takılmadı! (Maç özeti)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün 1. haftasında Portekiz, Galler karşısında 1-0 galip geldi.

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Portekiz, UEFA Uluslar Ligi’nde Galler’e takılmadı! Maç özeti
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Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün 1. haftasında Galler ile karşı karşıya geldi.

Müsabaka Jose Alvalade Stadyumu'nda oynandı.

Portekiz, Galler karşısında sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Portekiz'in ve maçın tek golünü 22. dakikada Joao Felix kaydetti.

Bu sonucun ardından Portekiz organizasyona 3 puanla başladı. Galler ise ilk haftayı puansız kapattı.

Karşılaşma A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL İZLE | Portekiz 1-0 Galler (Joao Felix)

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #PORTEKİZ #GALLER #A HABER

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Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'e takılmadı! (Maç özeti)
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