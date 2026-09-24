Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'e takılmadı! (Maç özeti)

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün 1. haftasında Galler ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka Jose Alvalade Stadyumu'nda oynandı.
Portekiz, Galler karşısında sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Portekiz'in ve maçın tek golünü 22. dakikada Joao Felix kaydetti.
Bu sonucun ardından Portekiz organizasyona 3 puanla başladı. Galler ise ilk haftayı puansız kapattı.
Karşılaşma A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...
GOL İZLE | Portekiz 1-0 Galler (Joao Felix)