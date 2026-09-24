Türkiye, Fransa ile 7. randevuda!





FRANSA İLE 7. RANDEVU

A Milliler, Fransa ile tarihinde bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, Fransa'ya karşı oynadığı 3'ü resmi, 3'ü de özel olmak üzere toplam 6 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de mağlubiyet aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye 5, Fransa 13 gol kaydetti.

A Millilerin, Fransızlara karşı tek galibiyetini 8 Haziran 2019 tarihinde 2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında 2-0'lık skorla elde etti.



MİLLİLERİN 655. KARŞILAŞMASI

A Milliler, 365'i resmi, 289'u özel toplam 654 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet elde ederken, 243 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 906 gol kaydederken, kalesinde ise 932 gole engel olamadı.



MONTELLA'NIN 37. MAÇI

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 27'si resmi, 9'u da özel olmak üzere 36 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 21 galibiyet elde ederken, 10 kez yenildi, 5 defa da berabere kaldı.



KOCAELİ'DE 3. MİLLİ MAÇ

Kocaeli, 3. kez A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlılar, 20 Ağustos 2008 tarihinde Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu'nda Şili ile oynadığıözel maçı 1-0 kazandı. Milliler, 14 Ekim 2025 tarihinde 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile yaptığı müsabakadan da 4-1'lik galip ayrıldı.



FELIX ZWAYER DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını vatandaşları Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Florian Badstübner olacak. Maçta Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev yapacak.



ORKUN KÖKÇÜ'NÜN OYNAMASI BEKLENMİYOR

A Milli Takım'da ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Ay-yıldızlılarda; Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:



KALECİ

Altay Bayındır (Celta), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)



DEFANS

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)



ORTA SAHA

Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)



FORVET

Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)