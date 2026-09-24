Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk rakibi Fransa

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, Roma'da karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

Türkiye grubun ikinci maçında ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.

ORKUN FORMA GİYEMEYECEK

Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Orkun, milli takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.

FRANSA, 2026 DÜNYA KUPASI DÖRDÜNCÜSÜ

Fransa, A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Fransızlar yarı finalde İspanya'ya, üçüncülük maçında da İngiltere'ye mağlup olarak Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamladı.

Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransa'da takımın başına Zinedine Zidane getirildi.

Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

FRANSA'NIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Defans: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennais), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör