Turkuvaz’da futbol bayramı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. A Ligi 2. Grup'ta Hollanda-Almanya, Sırbistan- Yunanistan karşılaşacak. 4. Grup'ta Portekiz-Galler, Norveç-Danimarka oynanacak. B Ligi 3. Grup'ta Avusturya-İsrail, Kosovaİrlanda Cumhuriyeti maçları var. D Ligi 1.Grup'ta Andorra- Malta, 2.Grup'ta Lihtenştayn- Litvanya kozlarını paylaşacak.

DÜNYA KUPASI'NDA SON 16'YI GÖREMEDİLER

Günün en önemli maçı Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden iki takımı karşı karşıya getiren Hollanda- Almanya mücadelesi olacak. 21.45'te başlayacak müsabaka, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. 4. Grup'taki Portekiz-Galler mücadelesi A Haber, Norveç-Danimarka maçı da A2'den ekranlara gelecek. Tüm karşılaşmalar, 21.45'te canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.





KOCAELİ DEV MAÇA HAZIR

Tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan Mill iTakımımız, Fransa'yı TURKA Kocaeli Stadyumu'nda ağırlayacak. Şehirde tüm hazırlıklar tamamlandı

Belediyesi, kente gelecek Fransız futbolseverlere Kocaeli'nin doğa, kültür, tarih ve gastronomi değerlerini tanıtan içerikler hazırladı. "Show Me Türkiye: Kocaeli" filmi Fransızcaya çevrildi. "Dijital Turizm Kiti", Kocaeli'deki otellerde konaklayacak ve turizm acenteleri aracılığıyla rezervasyon yaptıran ziyaretçilere kente gelmeden önce e-posta yoluyla ulaştırıldı. Kentin gezilecek noktalarını gösteren turizm haritaları da otel yönetimlerine teslim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Fransa maçı hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını dile getirerek, "Geçen yıl 14 Ekim'de Gürcistan'ı 4-1 yendiğimiz maça da ev sahipliği yapmak bizim için iyi bir tecrübe olmuştu. Fransa müsabakası için de çim, ışıklandırma, ses sistemi olsun her şeyi yapmış durumdayız" dedi.



BİZİM ÇOCUKLAR ATV'DE SAHNE ALACAK

YARIN: 21.45 FRANSA (Kocaeli)

28 EYLÜL P.TESİ: 21.45 İTALYA (Bursa)

2 EKİM CUMA: 21.45 BELÇİKA (Liege)

5 EKİM P.TESİ: 21.45 İTALYA (Bologna)



GÜN GÜN CANLI YAYIN PROGRAMI

BUGÜN

21.45 Hollanda-Almanya/A SPOR

21.45 Norveç-Danimarka/A2

21.45 Portekiz-Galler/A HABER

YARIN

21.45 İtalya-Belçika/A HABER

21.45 İsveç-Romanya/A SPOR

CUMARTESİ

16.00 Slovenya-İskoçya/A SPOR

21.45 İngiltere-İspanya/A HABER

21.45 Çekya-Hırvatistan/A SPOR

PAZAR

19.00 Sırbistan-Hollanda/A SPOR

21.45 Norveç-Portekiz/A SPOR

21.45 Almanya-Yunanistan/A HABER

28 EYLÜL PAZARTESİ

19.00 Gürcistan-Ukrayna/A SPOR

21.45 Belçika-Fransa/A HABER

21.45 İsveç-Polonya/A SPOR

29 EYLÜL SALI

21.45 İspanya-Hırvatistan/A SPOR

21.45 Çekya-İngiltere/A HABER

21.45 İskoçya-İsviçre/A PARA

1 EKİM PERŞEMBE

21.45 Almanya-Sırbistan/A HABER

21.45 Danimarka-Portekiz/A2

21.45 Yunanistan-Hollanda/A SPOR

2 EKİM CUMA

21.45 Fransa-İtalya/A HABER

21.45 Bosna Hersek-İsveç/A SPOR

3 EKİM CUMARTESİ

19.00 Hırvatistan-İngiltere/A SPOR

21.45 İspanya-Çekya/A HABER

21.45 İsviçre-Slovenya/A SPOR

21.45 K.Makedonya-İskoçya/A PARA

4 EKİM PAZAR

19.00 Kosova-Avusturya/A SPOR

21.45 Yunanistan-Almanya/A SPOR

21.45 Hollanda-Sırbistan/A HABER

21.45 Portekiz-Norveç/A2

5 EKİM PAZARTESİ

21.45 Fransa-Belçika/A SPOR

21.45 Romanya-İsveç/A HABER

6 EKİM SALI

21.45 Hırvatistan-İspanya/A HABER

21.45 İngiltere-Çekya/A SPOR

21.45 İsviçre-K.Makedonya/A PARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör