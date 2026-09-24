Turkuvaz’da futbol bayramı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. A Ligi 2. Grup'ta Hollanda-Almanya, Sırbistan- Yunanistan karşılaşacak. 4. Grup'ta Portekiz-Galler, Norveç-Danimarka oynanacak. B Ligi 3. Grup'ta Avusturya-İsrail, Kosovaİrlanda Cumhuriyeti maçları var. D Ligi 1.Grup'ta Andorra- Malta, 2.Grup'ta Lihtenştayn- Litvanya kozlarını paylaşacak.
DÜNYA KUPASI'NDA SON 16'YI GÖREMEDİLER
Günün en önemli maçı Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden iki takımı karşı karşıya getiren Hollanda- Almanya mücadelesi olacak. 21.45'te başlayacak müsabaka, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. 4. Grup'taki Portekiz-Galler mücadelesi A Haber, Norveç-Danimarka maçı da A2'den ekranlara gelecek. Tüm karşılaşmalar, 21.45'te canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.
KOCAELİ DEV MAÇA HAZIR
Tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan Mill iTakımımız, Fransa'yı TURKA Kocaeli Stadyumu'nda ağırlayacak. Şehirde tüm hazırlıklar tamamlandı
Belediyesi, kente gelecek Fransız futbolseverlere Kocaeli'nin doğa, kültür, tarih ve gastronomi değerlerini tanıtan içerikler hazırladı. "Show Me Türkiye: Kocaeli" filmi Fransızcaya çevrildi. "Dijital Turizm Kiti", Kocaeli'deki otellerde konaklayacak ve turizm acenteleri aracılığıyla rezervasyon yaptıran ziyaretçilere kente gelmeden önce e-posta yoluyla ulaştırıldı. Kentin gezilecek noktalarını gösteren turizm haritaları da otel yönetimlerine teslim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Fransa maçı hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını dile getirerek, "Geçen yıl 14 Ekim'de Gürcistan'ı 4-1 yendiğimiz maça da ev sahipliği yapmak bizim için iyi bir tecrübe olmuştu. Fransa müsabakası için de çim, ışıklandırma, ses sistemi olsun her şeyi yapmış durumdayız" dedi.
BİZİM ÇOCUKLAR ATV'DE SAHNE ALACAK
YARIN: 21.45 FRANSA (Kocaeli)
28 EYLÜL P.TESİ: 21.45 İTALYA (Bursa)
2 EKİM CUMA: 21.45 BELÇİKA (Liege)
5 EKİM P.TESİ: 21.45 İTALYA (Bologna)
GÜN GÜN CANLI YAYIN PROGRAMI
BUGÜN
21.45 Hollanda-Almanya/A SPOR
21.45 Norveç-Danimarka/A2
21.45 Portekiz-Galler/A HABER
YARIN
21.45 İtalya-Belçika/A HABER
21.45 İsveç-Romanya/A SPOR
CUMARTESİ
16.00 Slovenya-İskoçya/A SPOR
21.45 İngiltere-İspanya/A HABER
21.45 Çekya-Hırvatistan/A SPOR
PAZAR
19.00 Sırbistan-Hollanda/A SPOR
21.45 Norveç-Portekiz/A SPOR
21.45 Almanya-Yunanistan/A HABER
28 EYLÜL PAZARTESİ
19.00 Gürcistan-Ukrayna/A SPOR
21.45 Belçika-Fransa/A HABER
21.45 İsveç-Polonya/A SPOR
29 EYLÜL SALI
21.45 İspanya-Hırvatistan/A SPOR
21.45 Çekya-İngiltere/A HABER
21.45 İskoçya-İsviçre/A PARA
1 EKİM PERŞEMBE
21.45 Almanya-Sırbistan/A HABER
21.45 Danimarka-Portekiz/A2
21.45 Yunanistan-Hollanda/A SPOR
2 EKİM CUMA
21.45 Fransa-İtalya/A HABER
21.45 Bosna Hersek-İsveç/A SPOR
3 EKİM CUMARTESİ
19.00 Hırvatistan-İngiltere/A SPOR
21.45 İspanya-Çekya/A HABER
21.45 İsviçre-Slovenya/A SPOR
21.45 K.Makedonya-İskoçya/A PARA
4 EKİM PAZAR
19.00 Kosova-Avusturya/A SPOR
21.45 Yunanistan-Almanya/A SPOR
21.45 Hollanda-Sırbistan/A HABER
21.45 Portekiz-Norveç/A2
5 EKİM PAZARTESİ
21.45 Fransa-Belçika/A SPOR
21.45 Romanya-İsveç/A HABER
6 EKİM SALI
21.45 Hırvatistan-İspanya/A HABER
21.45 İngiltere-Çekya/A SPOR
21.45 İsviçre-K.Makedonya/A PARA