Gala gecesi

Dünya Kupası sonrası yeni bir heyecana yelken açıyoruz. Tarihimizde ilk kez mücadele edeceğimiz A Ligi'nde rakipler güçlü, hedef büyük

Saat 21.45'te binler Turka Kocaeli Stadı'nda, milyonlar ATV ekranlarının başında yine tek bir yürek olacak

24 yıl aradan sonra gittiği Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan A Milli Takım için yeni bir macera başlıyor... Daha önce Uluslar B ve C Ligi'nde yer alan Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek. Hedef bugün Fransa ile başlayacak 28 Eylül'de Bursa'da İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de yine İtalya ile deplasmanda sürecek yeni heyecanda yeni bir başarı hikâyesi yazmak. Turka Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Fransa maçını Alman Felix Zwayer yönetecek. Mücadele ATV'den canlı ve şifresiz ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesi ve sonrasındaki tüm gelişmeler ise A Spor'dan izleyicilerle buluşacak.

SALİH VE İSMAİL GÖREVE!

A Milli Takım'da yaşanan sakatlıklar Uluslar Ligi öncesi can sıktı. Hakan Çalhanoğlu; İnter'de, Kenan Yıldız; Juventus'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroda yok. Bu iki oyuncuya ayak parmağında çatlak olan Orkun Kökçü de eklendi. Bu nedenle Fransa karşılaşmasında orta sahanın yapısı değişecek. Teknik direktör Vincenzo Montella, maça Salih Özcan ve İsmail Yüksek ile başlamayı planlıyor. Bu iki ismin güçlü rakiplere karşı fiziksel olarak varlık göstermesi ve savunma güvenliğini artırması bekleniyor. Fransa'ya karşı millilerin en büyük umudu ise Arda Güler. Yıldız futbolcunun Salih ve İsmail'in önünde görev alarak hücumu şekillendirmesi planlanıyor.



1.5 MİLYAR EURO'LUK KAPIŞMA

Fransa'nın 23 kişilik kadrosunun toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 44 milyon Euro olarak hesaplanıyor. Kylian Mbappe, karşılaşmada sahaya çıkacak oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isim. Real Madrid'de kariyerine devam eden oyuncunun değeri 200 milyon Euro olarak gösteriliyor. Türkiye'nin kadrosu ise 411 milyon Euro. Ay-Yıldızlı ekibimizin en pahalısı 90 milyon Euro'luk değeriyle Mbappe'nin Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler.



SAAT: 21.45

YAYIN: ATV STAT: TURKA KOCAELİ

HAVA DURUMU: 18

HAKEM: F.ZWAYER - VAR: C.DINGERT (ALMANYA)

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör