Haydi ekran başına

BİZİM ÇOCUKLAR ATV'DE



Uluslar Ligi'nde A kategorisine yükselerek tarihi bir başarıya imza atan A Milli Takımımız, artık Avrupa'nın dev takımları ile bu turnuvada şampiyonluk yarışında olacak. Tüm Türkiye merakla tarihi sınavlara odaklanırken bu muhteşem futbol organizasyonu, Turkuvaz Medya kanallarında izleyicilerle buluşacak. Türkiye, Fransa ile bugün 21.45'te karşı karşıya gelirken Kocaeli'deki mücadele ATV ekranlarında olacak. Sırasıyla İtalya, Belçika ve İtalya ile kozlarını paylaşacak Türkiye, bu maçlardan avantajlı ayrılıp bir sonraki milli aradaki Fransa ve Belçika sınavlarına hazırlanacak. Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni ise Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE'NİN ADRESİ ATV OLACAK

BUGÜN: 21.45 FRANSA (Kocaeli)

PAZARTESİ: 21.45 İTALYA (Bursa)

2 EKİM CUMA: 21.45 BELÇİKA (Liege)

5 EKİM P.TESİ: 21.45 İTALYA (Bologna)



GÜN GÜN CANLI YAYIN PROGRAMI

BUGÜN

21.45 İtalya-Belçika/A HABER

21.45 İsveç-Romanya/A SPOR

YARIN

16.00 Slovenya-İskoçya/A SPOR

21.45 İngiltere-İspanya/A HABER

21.45 Çekya-Hırvatistan/A SPOR

PAZAR

19.00 Sırbistan-Hollanda/A SPOR

21.45 Norveç-Portekiz/A SPOR

21.45 Almanya-Yunanistan/A HABER

28 EYLÜL PAZARTESİ

19.00 Gürcistan-Ukrayna/A SPOR

21.45 Belçika-Fransa/A HABER

21.45 İsveç-Polonya/A SPOR

29 EYLÜL SALI

21.45 İspanya-Hırvatistan/A SPOR

21.45 Çekya-İngiltere/A HABER

21.45 İskoçya-İsviçre/A PARA

1 EKİM PERŞEMBE

21.45 Almanya-Sırbistan/A HABER

21.45 Danimarka-Portekiz/A2

21.45 Yunanistan-Hollanda/A SPOR

2 EKİM CUMA

21.45 Fransa-İtalya/A HABER

21.45 Bosna Hersek-İsveç/A SPOR

3 EKİM CUMARTESİ

19.00 Hırvatistan-İngiltere/A SPOR

21.45 İspanya-Çekya/A HABER

21.45 İsviçre-Slovenya/A SPOR

21.45 K.Makedonya-İskoçya/A PARA

4 EKİM PAZAR

19.00 Kosova-Avusturya/A SPOR

21.45 Yunanistan-Almanya/A SPOR

21.45 Hollanda-Sırbistan/A HABER

21.45 Portekiz-Norveç/A2

5 EKİM PAZARTESİ

21.45 Fransa-Belçika/A SPOR

21.45 Romanya-İsveç/A HABER

6 EKİM SALI

21.45 Hırvatistan-İspanya/A HABER

21.45 İngiltere-Çekya/A SPOR

21.45 İsviçre-K.Makedonya/A PARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör