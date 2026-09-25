Haydi ekran başına

BİZİM ÇOCUKLAR ATV'DE
Uluslar Ligi'nde A kategorisine yükselerek tarihi bir başarıya imza atan A Milli Takımımız, artık Avrupa'nın dev takımları ile bu turnuvada şampiyonluk yarışında olacak. Tüm Türkiye merakla tarihi sınavlara odaklanırken bu muhteşem futbol organizasyonu, Turkuvaz Medya kanallarında izleyicilerle buluşacak. Türkiye, Fransa ile bugün 21.45'te karşı karşıya gelirken Kocaeli'deki mücadele ATV ekranlarında olacak. Sırasıyla İtalya, Belçika ve İtalya ile kozlarını paylaşacak Türkiye, bu maçlardan avantajlı ayrılıp bir sonraki milli aradaki Fransa ve Belçika sınavlarına hazırlanacak. Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni ise Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
TÜRKİYE'NİN ADRESİ ATV OLACAK
BUGÜN: 21.45 FRANSA (Kocaeli)
PAZARTESİ: 21.45 İTALYA (Bursa)
2 EKİM CUMA: 21.45 BELÇİKA (Liege)
5 EKİM P.TESİ: 21.45 İTALYA (Bologna)
GÜN GÜN CANLI YAYIN PROGRAMI
BUGÜN
21.45 İtalya-Belçika/A HABER
21.45 İsveç-Romanya/A SPOR
YARIN
16.00 Slovenya-İskoçya/A SPOR
21.45 İngiltere-İspanya/A HABER
21.45 Çekya-Hırvatistan/A SPOR
PAZAR
19.00 Sırbistan-Hollanda/A SPOR
21.45 Norveç-Portekiz/A SPOR
21.45 Almanya-Yunanistan/A HABER
28 EYLÜL PAZARTESİ
19.00 Gürcistan-Ukrayna/A SPOR
21.45 Belçika-Fransa/A HABER
21.45 İsveç-Polonya/A SPOR
29 EYLÜL SALI
21.45 İspanya-Hırvatistan/A SPOR
21.45 Çekya-İngiltere/A HABER
21.45 İskoçya-İsviçre/A PARA
1 EKİM PERŞEMBE
21.45 Almanya-Sırbistan/A HABER
21.45 Danimarka-Portekiz/A2
21.45 Yunanistan-Hollanda/A SPOR
2 EKİM CUMA
21.45 Fransa-İtalya/A HABER
21.45 Bosna Hersek-İsveç/A SPOR
3 EKİM CUMARTESİ
19.00 Hırvatistan-İngiltere/A SPOR
21.45 İspanya-Çekya/A HABER
21.45 İsviçre-Slovenya/A SPOR
21.45 K.Makedonya-İskoçya/A PARA
4 EKİM PAZAR
19.00 Kosova-Avusturya/A SPOR
21.45 Yunanistan-Almanya/A SPOR
21.45 Hollanda-Sırbistan/A HABER
21.45 Portekiz-Norveç/A2
5 EKİM PAZARTESİ
21.45 Fransa-Belçika/A SPOR
21.45 Romanya-İsveç/A HABER
6 EKİM SALI
21.45 Hırvatistan-İspanya/A HABER
21.45 İngiltere-Çekya/A SPOR
21.45 İsviçre-K.Makedonya/A PARA