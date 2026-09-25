Kalbim burada teklifleri reddettim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugünkü Fransa maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sakatların olduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan, Kenan, Mert Müldür ve ayrıca Orkun'un da ufak bir sakatlığı var ama ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugünlerde bizimle kaldı, yetişmeye çalışıyor. Ama biz listemizde olan bütün futbolculara güveniyoruz. Buradalarsa burayı hak ettikleri için buradalar'' dedi. Dünya Kupası için, "Dünya Kupası'nda çok büyük bir üzüntü yaşadık. Ama şimdiki zamana geçmişten gelen başarısızlık ve başarıları getirmemek lazım. Gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda'' ifadelerini kullandı.

'TAKIMA ÇOK BAĞLIYIM'

Başarmaları gereken yolun olduğunu belirten 52 yaşındaki çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Ben A Milli Futbol Takımı'na çok çok bağlıyım. Biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası'na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası'na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bu seviyeye çıktık. Ben milli takımda devam etmek istedim çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum. Daha başarmamız gereken ve kat etmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum. Daha güzel günler yaşayabileceğimizi biliyorum. Belki bu dönemlerde bana farklı farklı teklifler de gelmiştir ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum. Belki de tarihimizde ilk defa bu seviyede üst üste dört maç oynayacağımız bir serüven yaşayacağız. En iyilerle rekabete hazırız.''

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör