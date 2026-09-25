Panzerler öne geçti Portakallar yakaladı

Turkuvaz Medya
'nın yayıncısı olduğu ve A Spor
'un ekranlara getirdiği UEFA Uluslar Ligi Grup 2'de oynanan Avrupa'nın iki büyük devi Hollanda-Almanya maçı 1-1 sona erdi.
Futbolseverlerin nefesini kesen müsabakada heyecan dalgası yaşandı. Johan Cruyff Arena'da gerçekleştirilen düelloda Panzerler 32. dakikada Nmecha'nın kaydettiği golle ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci devrede baskısını artıran ev sahibi Portakallar aradığı golü 90+2'de sahneye çıkan Cody Gakpo ile buldu.
Kalan bölümde başka gol çıkmayınca mücadele eşitlikle tamamlandı. Öte yandan Almanya'da Havertz, Hollanda'da ise Brobbey sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör