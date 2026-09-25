Tramvay ücretsiz stada ring seferi var

şehri Fransa maçına hazır… Karşılaşmayı Turka Kocaeli Stadı'nda izleyecek seyircilerin ulaşımı için de tüm tedbirler düşünüldü.Karşılaşmanın ardından oluşabilecek yoğunluğa karşı da ulaşım düzenlemeleri uygulanacak.Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, 20 Ağustos 2008'de İsmetpaşa Stadı'nda Şili ile oynanan özel karşılaşmayı Halil Altıntop'un 74. dakikada atığı golle 1-0 kazanmıştı. 14 Ekim 2025'te 2026 FIFA Dünya Kupas ı Elemeleri'ndeki Gürcistan karşılaşmasında Türkiye, Merih (2), Kenan ve Yunus'un golleriyle 4-1 galip gelmişti.

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