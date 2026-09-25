Tramvay ücretsiz stada ring seferi var

Kocaeli
şehri Fransa maçına hazır… Karşılaşmayı Turka Kocaeli Stadı'nda izleyecek seyircilerin ulaşımı için de tüm tedbirler düşünüldü. Taraftarlar, saat 18.00'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek.
Karşılaşmanın ardından oluşabilecek yoğunluğa karşı da ulaşım düzenlemeleri uygulanacak. A Milli Futbol Takım, Kocaeli'de 3. kez sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazandı.
Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, 20 Ağustos 2008'de İsmetpaşa Stadı'nda Şili ile oynanan özel karşılaşmayı Halil Altıntop'un 74. dakikada atığı golle 1-0 kazanmıştı. 14 Ekim 2025'te 2026 FIFA Dünya Kupas ı Elemeleri'ndeki Gürcistan karşılaşmasında Türkiye, Merih (2), Kenan ve Yunus'un golleriyle 4-1 galip gelmişti.
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Mete Efendioğlu - Editör