Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna’ya konuk olacak!

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu yedinci maçında Ümit Milli Futbol Takımı ile Ukrayna karşılaşacak.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle müsabaka, Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

MİLLİLER 11 PUANDA

H Grubu'nda çıktığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı takım, 11 puan topladı. Milliler, bir maçı eksik olmasına rağmen 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Hırvatistan'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde 27 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamak için mücadele ediyor.

PLAY-OFF HEDEFİ

H Grubu'nda 6 maçta topladığı 11 puanla 2. sırada bulunan ay-yıldızlı ekip, Ukrayna karşılaşmasından en az bir puan alması halinde play-off aşamasına katılmayı garantileyecek. Matematiksel olarak liderlik şansını da sürdüren Ümit Milli Takım, ilk sıraya geçebilmek için bir maç eksiğiyle 13 puanla birinci konumda olan Hırvatistan'ın puan kaybını bekleyecek. Milliler, 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde dokuz grup birincisi ile gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan finallere katılmaya hak kazanacak. Kalan sekiz ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için kasım ayında play-off maçları oynayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör